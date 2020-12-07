英國外交部中東及北非事務國務大臣柯維立周一說，若英國跟歐盟在本月底未達成貿易協定而導致彼此港口阻塞的話，政府跟輝瑞訂購其在比利時生產的新冠肺炎疫苗，將透過非商業航班運送至英國。他強調確保疫苗安全送達是政府優先處理任務。

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