英國外交部中東及北非事務國務大臣柯維立周一說，若英國跟歐盟在本月底未達成貿易協定而導致彼此港口阻塞的話，政府跟輝瑞訂購其在比利時生產的新冠肺炎疫苗，將透過非商業航班運送至英國。他強調確保疫苗安全送達是政府優先處理任務。

鼓勵接種 安撫民眾疑慮 英國開打疫苗 女王當領頭羊
拜登稱暫不和任何國家簽貿易協定 民眾黨：美打臉民進黨

(工商 )

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