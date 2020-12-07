若貿易協定談不攏 英國計劃非商業航班運送疫苗 20:092020/12/07 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國外交部中東及北非事務國務大臣柯維立周一說，若英國跟歐盟在本月底未達成貿易協定而導致彼此港口阻塞的話，政府跟輝瑞訂購其在比利時生產的新冠肺炎疫苗，將透過非商業航班運送至英國。他強調確保疫苗安全送達是政府優先處理任務。 鼓勵接種 安撫民眾疑慮 英國開打疫苗 女王當領頭羊 拜登稱暫不和任何國家簽貿易協定 民眾黨：美打臉民進黨 (工商 ) #英國 #貿易協定 #商業航班 #運送 #談不攏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘭嶼停航12天現缺糧危機 海巡協助急運補 09:512020/12/06 生活 政策與疫情重創經濟 印度建造第3艘航艦有問號 15:402020/12/07 國際 美稱霸軍火市場 中東異軍突起俄企走下坡 12:042020/12/07 國際 拜登不簽貿易協定 台灣仍進口萊豬 林佳新怒：我們被白嫖了 11:182020/12/07 政治 《產業》蘇貞昌：加速屠宰場現代化 提升台灣豬競爭力 07:442020/12/07 財經 社論／是誰輸掉這場疫苗戰爭 04:092020/12/07 時論廣場 蕭敬騰「跨物種愛戀」178公分嫩模 裸身上陣出動1600萬寶石 19:322020/12/07 娛樂 迎戰RCEP 台企應善用FTA網絡 04:092020/12/07 產業財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 美國技術遭斷！華為砸百億投資 陸晶片供應鏈成形 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。