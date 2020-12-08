統計所有上市櫃原型ETF近一年、近二年定期定額報酬率表現，以海外產業型平均報酬率23.18%、33.24%居各類型之冠，主要是此類型ETF追蹤指數多是投資於FAANG尖牙股、半導體、AI與5G等科技股，擁有高成長動能，能創造出高報酬。其中又以統一FANG ETF（00757）定期定額一年報酬率44.97%、二年報酬率75.98%排名第一，相當適合小資族每月定期定額買進，作為快速累積本金的放大器。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，AI、5G、雲端、電動車等創新科技邁入爆發期，加上疫情加速推動新形態經濟模式：電商、去中心化、遠距通訊，分散式生產與辦公，長期趨勢更確立。受惠此商機的科技ETF具備主流股吸納資金且趨勢向上特性，相當適合定期定額，優點是投資人情緒較不易跟隨短線行情波動，維持每月固定金額持續買進，可免於人為判斷而錯過行情，又可分散買進時點來平均成本。

袁永騰指出，依據彭博綜合預估，NYSE FANG+尖牙指數未來三年獲利年複合成長率（CAGR）可達近25%，優於市場主要指數，例如美股兩大科技指數那斯達克綜合與費城半導體都是12%，代表大盤的美股標普500指數與台灣加權指數則是10%。

「獲利能力」是推動市值持續增長最關鍵因素，短期內因疫苗即將上市供民眾施打，市場資金重新配置至疫情受害股，使得尖牙等科技股表現較受壓抑，但長期獲利成長領先大盤，依然是股市投資人的標準配備。

展望後市，袁永騰表示，全球股市仍以美股為前瞻，12月因外資放假與結算年度績效，且美國新紓困案協商進度緩慢，盤勢會偏膠著。但著眼於明年經濟會好於今年，加上利率極低，資金將會在休整之後，再度湧入股市以尋求更佳報酬。2021年股市將呈現產業輪動，百花齊放，若在美國總統正式交接前因政治因素引發修正，是中長線布局點，可逢低加碼。

(時報資訊)