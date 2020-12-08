華新科（2492）8日舉行法說會，對產業釋出樂觀前景，據法人轉述，華新科將絕大多數篇幅聚焦在LTCC，由於需求殷切，華新科將大舉擴增LTCC產能達一倍，2021年底月產能將上看6億顆。

華新科同時也證實LTCC價格調漲三成的市場傳聞，以目前LTCC占華新科營收比重最高達10％來看，大漲三成可望對華新科多挹注3％營收，但獲利貢獻度會高於3％。

為了擴大LTCC營運規模，華新科2021年將在高雄科學園區擴建新廠，生產面積約為4.58萬平方公尺，主力產品將鎖定LTCC及車規MLCC；至於2020年，第三季產能利用率已經超過90％，華新科在高雄加工出口區設立新廠，整體MLCC產能已提升10％。

在主力產品晶片電阻、MLCC方面，華新科表示，目前這兩大類產品庫存僅約一個月，預期到農曆年前供需仍然吃緊，但是Commodity產品不至於調漲價格。

展望2021年，華新科歸納成長動能包含5G基礎建設、雲端伺服器、 HPC高效電腦、IoT、自動駕駛、人工智慧、東京奧林匹克經濟以及Covid 19後報復性購買亦將推動增長。此外，汽車應用的元件需求目前正逐步恢復，並將持續如此。

華新科7日已公告11月營收，達34.86億元，月增6.32％、年增54.28％，為今年以來單月營收次高紀錄。

(工商 )