全球最大的對沖基金橋水 (Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)一直以來相當看壞美國經濟前景，認為這次美國聯準會(Fed)與美國財政部為了拯救受到新冠疫情衝擊的美國經濟無上限寬鬆以及大規模經濟刺激，雖提供史無前例的資金流動性，卻也讓美元變得相當弱勢。達里歐周二(8日)在一場問答提到，無止盡的資金洪水將顛覆市場，未來美股本益比全面飆至50倍都有可能。

綜合外媒報導，達里歐在Reddit Ask Me Anything的公開問答場合上提到，美國政府如今大量印鈔，將來可能還會繼續創造更多債務以及更寬鬆的貨幣政策持續下，投資人要注意債務與金錢對於資產與其他貨幣的價值波動。在美元持續貶值下，被衡量的資產價格不太會有下跌空間。

他認為，美股不無可能來到50倍的本益比，關鍵在於投資多元布局，在同類資產、不同貨幣以及不同國家，都必須做到分散投資。至於該如何分配，達里歐表示，那些最努力也盡力找最聰明工作方法的國家，將是最好的市場，創新力相當重要，如此將提升每小時更高的效益。

達里歐指出，北京當局當然有內部問題，也絕對不是完美的，但仍是個表現出的社會，他勸大眾不該以刻板印象去看待大陸，而是基於證據的評估。至於美國，達里歐擔憂，美國最大的敵人就是自己，因為不願意做出變革，但變革是讓美國繼續強大的最佳方法。

(中時新聞網)