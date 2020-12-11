葡萄牙政府在周四通過了一項支援新冠疫情受創企業的措施，包括在明年上半為企業提供最高房租50%的補貼。

新措施為呼應雇主協會的要求，特別是零售商店、旅館、餐廳，他們由於政府的社交管制，營收大幅滑落。

經濟部長Vieira表示，明年上半營收年減下滑25~40%的商家，將可獲得月房租30%補貼，每月最高補助1200歐元。營收如果下滑超過40%，則可獲得租金50%的補助，每月最高2000歐元。

Vieira指出，明年上半年開始，將為非自住的租金進行不用償還的補貼，現在是確保企業獲得支持的時候，讓他們在未來幾個月可以收到補助。

葡萄牙經濟依賴於觀光業，例如旅館、民宿餐廳等。政府預估2021年經濟成長5.4%，今年則萎縮8.5%，為葡萄牙近一世紀來最糟表現。

經濟部長表示，今年GDP將萎縮173億歐元；政府支援措施將花費210億歐元，其中包括72億歐元的各種補助。

(時報資訊)