美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，已展開撤銷中國電信在美國營運授權的程序。FCC採取進一步行動，加強限制中國在美國電信領域的角色。

路透社報導，FCC主席派伊（Ajit Pai）指出，多個美國政府機關已以國安疑慮為由，建議撤銷授權。

派伊表示，「重大疑慮」在於擔憂中國電信將被迫配合中國政府要求提供情資，包括通訊攔截內容。中國電信是中國最大的電信公司，已獲授權在美提供電信服務將近20年。

中國電信美洲公司未立即就此事置評。

FCC曾在4月以國安風險為由警告，可能關閉中國3家國有電信公司在美國業務運作，包括中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網路公司（Pacific Networks，暫譯）及其全資子公司ComNet (USA) LLC。

美國司法部及其他聯邦機關4月呼籲FCC撤銷中國電信在美國營運授權。

FCC去年5月表決一致通過，不允許另一家中國國有企業「中國移動」在美國提供服務，理由是擔憂中國政府藉此對美國政府從事間諜活動。FCC當時表示，已在檢視中國電信和中國聯通的營運許可。

FCC今天也表示，已駁回中國華為技術有限公司的請求。華為要求FCC重新考慮將華為列為對美國通訊網路構成國安威脅的決定。

FCC在6月表示，已正式認定中國的華為和中興通訊構成威脅，此舉意味禁止美國企業動用83億美元政府資金向這兩家公司購買設備。FCC上月確認將中興通訊列為國安威脅。

FCC今天也確定規範，要求採用中興通訊和華為設備的營運商「拆除並更換」設備，並已制定補償計畫，以補貼規模較小的營運商拆換設備費用。派伊指出，除非國會撥出這筆必要經費，否則FCC實際上無法實施補償計畫。

華為在聲明中說：「對於FCC決定強迫從通訊網路拆除我方產品深感失望。這種過分的行動會在服務大多不完備的鄉村地區將美國公民置於險境，尤其疫情期間，可靠通訊至關重要。」

(中央社)