新增4境外移入 指揮中心14：00記者會說明 10:062020/12/14 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今新增4名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。(資料照/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今新增4名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12/14）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。 印尼移工擬恢復開放 陳時中：來台前需至指定認證機構採檢 新店國民運動中心 14天免費體驗 (中時新聞網) #境外移入 #指揮中心 #莊人祥 #疫情 #移工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重拾許久未見的闔家歡樂 帶著媽媽到台灣最美公路旅行去 10:002020/12/14 生活 迪士尼來了 國際OTT在台二戰開打 04:102020/12/14 產業．科技 找嘸看護 家庭大亂掀請假潮 04:102020/12/14 生活新聞 元大電動車N掛牌 康舒等列成分股 04:102020/12/14 投資理財 士達衛咖啡無預警倒閉 恐違大量解雇勞工法 11:362020/12/14 生活 美民眾最快今日施打輝瑞疫苗 白宮高層將率先接種 11:202020/12/14 國際 印尼移工來台13日確診 疑境內感染 04:102020/12/14 生活新聞 日韓疫情創新高 美今開打疫苗 04:102020/12/14 生活新聞 國民黨2022選情會如何 王金平斷言結局 00:532020/12/14 政治 傳買千萬劑AZ疫苗 阿中又推保密 04:102020/12/14 生活新聞 元大證洞悉趨勢 前瞻發行ETN商品 04:102020/12/14 企業經營 生活熱門新聞 全台最糟夜市在哪？眾人點名1縣市讓老饕怒了 - 生活 空心菜一炒就變黃 內行曝：起鍋前加1物保證翠綠 - 生活 「藍色喪屍」擠爆台南！車主困車陣崩潰：到底有多少活動 - 生活 北一女校慶「擺攤陪聊」 10分鐘45元生意超好 - 生活 大腸癌竟和日曬有關 冬季養生多數人都錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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