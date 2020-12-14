國內今新增4名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12/14）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。

印尼移工擬恢復開放 陳時中：來台前需至指定認證機構採檢
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(中時新聞網)

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