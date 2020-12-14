又有連鎖餐飲集團不敵新冠肺炎疫情衝擊宣布熄燈，旗下有11家連鎖門市的「士達衛咖啡」驚傳積欠員工薪資面臨倒閉，對此傳聞士達衛咖啡總部上午發聲明指出，受到新冠疫情影響，公司經營不如預期，嚴重影響財務狀況，因此決定自即日起暫停士達衛咖啡所有門市營業進行內部財務重整。聲明中並強調將盡最大的努力盡快完成處分資產，之後將以員工權益為優先解決問題。

「士達衛咖啡」前身為成立於2000年的「金鑛咖啡」，是國內最早以「蛋糕結合甜點」複合業態，以及「三角窗經濟」成功拓展版圖並發展連鎖的咖啡店，並為連鎖咖啡「南霸王」。股票上市的85度C(美食達人集團)也是受金鑛模式啟發在北台灣崛起並發展為跨足兩岸與美國的連鎖餐飲集團。

2016年時，積極發展餐飲事業的燦坤集團入主金鑛，惟因市場結構轉型與競爭環境丕變，3年多賠了7億元，燦坤因此決定精簡門市數量，同時積極轉型朝咖啡豆原物料供應商角色，開拓新商機、新市場。B2B的部分，並由富士康廣告集團以富士康家庭事業有限公司所屬品牌承接金鑛咖啡當時共13家門市之營業。2019年底，富士康廣告集團正式接手金鑛營運並更名為「IT'S DAVID士達衛咖啡」重新出發，包括高雄、台中、台南均有設點，共計有11間門市。

士達衛咖啡才更名不久，開始營運即碰到新冠肺炎疫情，12月13日晚間傳出因公司疑積欠員工薪水故所有門市停止營業。市場並傳出，公司透過訊息通知員工「所有門市都營業到12/20日，全部夥伴都會做資遣。

(工商 )