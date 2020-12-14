歐盟和英國領導人決定延長周日的最後談判期限，提高協議的可能性，市場振奮刺激了歐股的上揚。而在英鎊的揚升以及阿斯利康(AstraZeneca)暴跌之下，英國藍籌的FTSE指數漲幅受壓抑。

周一泛歐Stoxx 600指數漲2.71點或+0.69%，為392.91點。銀行股大漲2.5%，汽車股漲1.48。歐股在上周五沒有達到連續第五個周線的上漲。

英歐領導人在周日同意將談判期限再延長「數日」，以拯救每年一兆美元的貿易額和英國的零關稅准入。

英鎊近期因脫歐混亂而連日下跌，目前上漲超過1%，然而也對英股的出口股產生影響。

英國FTSE指數漲0.2%。也因阿斯利康的重挫，英股漲勢不若歐洲其他股市表現。

阿斯利康跌約8%。阿斯利康在上周六宣布以390億美元價格買下Alexion製藥。投資人對於該公司策略表示懷疑。執行長表示，該交易是對罕見疾病的押注，為排他性的談判，沒有其他競爭出價者的參與。該交易將讓阿斯利康增加對癌症業務的擴展。

(時報資訊)