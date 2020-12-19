素以「推特治國」的美國總統川普10月傳出個人推特帳號遭駭，駭進川普推特的荷蘭駭客黑佛斯（Victor Gevers）指出川普的推特密碼並不難猜出，就是「MAGA2020!（2020讓美國再次偉大！）」，雖然白宮與推特皆未證實此事，不過荷蘭檢方指出，黑佛斯確實駭過川普推特主要提出警訊，此後並未散播機密個資，其立意符合駭客道德規範，不會面臨指控。

Six years ago, Dutch hacker Victor Gevers logged into President Trump’s Twitter account by guessing the password: “yourefired.”



On Oct. 16, Gevers, 44, made another accurate guess, maga2020!, on his fifth try, according to Dutch prosecutors. https://t.co/FylIXdnMDm — Seung Min Kim (@seungminkim) December 17, 2020

據《衛報》報導，黑佛斯在10月16日成功駭入川普推特，並分享了駭入川普推特帳號的截圖，其中包括了顯示川普姓名的「編輯個人資料區塊」，藉此證明駭入成功。

黑佛斯向荷蘭媒體表示，要駭進川普推特帳號非常簡單，畢竟川普的推特從來不會使用像是兩階段認證等方式來加強資安，並表示自己原本以為在嘗試多次之後會被系統排除登入，或者要求進一步提供資訊，藉此說明川普推特帳號是多麼地缺少資安維護。

自稱在2016年時也曾以密碼「你被開除了（yourefired）」登入川普推特帳號的黑佛斯透露，這回他又駭進川普帳號並提出警訊後，特勤局人員親自與他聯繫並感謝他讓當局留意到此一問題。

另外，黑佛斯事後也主動向荷蘭警方聯繫，強調自己之所以調查密碼強度，是因為川普的推特帳號若在大選前夕遭人盜用，恐牽涉重大利益問題。荷蘭警方已將相關調查結果轉交美國當局。

(中時新聞網)