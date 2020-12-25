耶誕老人行蹤曝光！平安夜深夜經過台灣上空，被北美防空司令部認證。這項65年來的特殊傳統，每年都吸引不少「耶粉」關注；在全球疫情大流行期間，追蹤網站上的耶誕老人，送禮同時不忘戴口罩防疫。今天上午，他已經抵達歐洲，經過多個國家，也飛越了英國大笨鐘。

北美防空司令部是美國、加拿大共同組成的軍事機構，透過推特帳號「NORAD」發布耶誕老人行蹤。他老人家今年從國際太空站出發，從南半球的紐西蘭、澳洲，一路來到東亞的台灣、日本、韓國，再經過大陸北京、上海等城市。

24日晚間10點40分，耶誕老人通過台灣上空，風塵僕僕地趕行程，25日上午，終於抵達歐洲。有趣的是，今年遇到新冠病毒肆虐，但為了滿足孩子們對耶誕老公公的期待，世界衛生組織（WHO）官員特別指出「耶誕老人免疫」，所以他可前往世界各國執行送禮任務。

這項追蹤傳統已成為北美防空司令部65年來的例行公事，每年平安夜這天，雷達會回報耶誕老人最新位置，但為什麼是他們負責呢？

1955年耶誕節前，美國某家報社在一則邀請孩子打電話給耶誕老人的廣告中，誤植了北美防空司令部指揮中心電話，結果孩子們紛紛打電話來找耶誕老人。指揮官將錯就錯，乾脆請值班人員向孩子們說明耶誕老人所在位置，一直到今天。

(中時新聞網)