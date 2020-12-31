法媒「民意報」（l’Opinion）30日刊出歐洲智庫「摩爾研究所」研究員阿梅洛的專文指出，歐盟和中國即將簽訂的投資協定很可能使歐盟淪為中國實驗場的獵物。

在長達7年的艱困磋商後，歐盟和中國間的投資協定即將達陣，「摩爾研究所」（Institut Thomas More ）研究員阿梅洛（Laurent Amelot）認為，這份協定對歐盟輪值主席梅克爾（Angela Merkel）而言可謂一份耶誕大禮，讓歐中關係在她任內正面落幕，「至少是在外交門面上」。

然而，就阿梅洛看來，這份協定對歐盟及其會員國而言，遠不算是令人滿意，因為仍有許多議題被忽略，讓人質疑中國與歐洲經濟參與者間互惠的真實性。

這些議題包括企業補助、對智慧財產權的尊重、技術轉移、公共工程招標、貿易爭端規範以及工作權等，都需要更多釐清。

相反的，對中國政權來說，簽下協定等同於一場外交上的勝利。一方面，這讓人假定歐盟默許北京繼續鎮壓西藏、維吾爾以及所有反對中國共產黨的人，並持續對香港、台灣，甚至印度及不滿中國的國家採取強硬政策。

另一方面，這份協定也反映了中國外交操作的基調：在小地方讓步，但關鍵核心一步不退；同時在敵對陣營中製造嫌隙，讓中國與不同對象協商時擁有優勢。

阿梅洛指出，事實上，在全球對中國越來越不友好以及美中冷戰的脈絡下，不少西方國家都開始「去中國化」自身的生產鏈。對此，中國採取「延長戰線」以及「封閉經濟」的策略，著重發展以國內及自產自足為主要目標的經濟模式。

因此，若中國以內需為首，且供應鏈與科技自主都採國內導向，鼓勵外國直接投資的唯一目的就只是為了有利於中國國內成長。再者，中國消費者在愛國主義驅使下，大多都會選擇中國產品，外國貨品的施展空間相當狹小。

阿梅洛接著表示，歐盟因此應該看出中國市場正在重新關閉，「而中國國內市場已名符其實成為中國捕食者的獵場，動用其金融力量支持自身企業，或者收購被鎖定的企業以獲取技術資源。面對如此情況，歐盟與其成員國應該銘記在心，中國是策略上的敵手」。

阿梅洛最後呼籲，為了確保自身獨立性，歐盟應該加強監察、追蹤和控管外國直接投資的工具，並發展經濟主權、資產保護以及國家安全等面向上的遠見。「若置之不理，歐盟將可能成為中國全球化的西方實驗室」。

(中央社)