教育部印製2.5萬多冊學齡前國防教育繪本《蕃薯村總動員》，去年12月廣發給公私立幼稚園及相關幼教單位，時事評論專家杜紫宸質疑，繪本中提及的大野狼，是否意指中國共產黨或外省人，甚至幼稚園學童需要國防教育嗎？他呼籲任何仇中與分裂族群的動作，可以休矣。

教育部近日透過新聞稿表示，依《全民國防教育法》及《全民防衛動員準備法》授權，訂定《各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法》，推動各級學校全民國防教育，以及強化全民防衛動員理念。

教育部並提到，採學齡前幼兒最喜愛閱讀的故事繪本，編製而成的全民國防教育教材《蕃薯村總動員》，以「安全」及「防疫」為主軸，將台灣黑熊、台灣獼猴、台灣雲豹等具備台灣代表性的擬人化動物為主角。

在故事方面，教育部提到，內容由蕃薯村遭遇一連串的危機展開序幕，大野狼入侵蕃薯村，不但偷走食物，還破壞村莊，更帶來了四處傳染的病毒，讓動物村民們非常緊張。後來動物村民們同心協力、團結一致，發揮各自的力量，製作防衛武器及落實防疫措施，最後才趕走了大野狼及消滅壞病毒，解除了入侵者的危機。

教育部稱，故事情節傳達國家防禦戰備、全民防衛動員與民防的概念，以及保護自身、守護家園、共同防疫的重要性，使幼兒、教師及家長了解國家（蕃薯村）的安全與每一位國民（動物村民）息息相關。

教育部並指出，《蕃薯村總動員》共印製2萬5510冊，在去年12月中旬，配送至全國各公私立幼稚園、公立圖書館及縣市家庭教育中心、社教館所及親子館等7442單位。繪本及相關教學檔案，也都放在教育部學生事務及特殊教育司網頁，開放免費下載。

對此，杜紫宸在臉書發文並指出，他想公開請問教育部3個嚴肅問題：

一、學齡前幼兒 ( 3-6 歲 ) 需要「國防教育」嗎？

二、繪本中的「大野狼」，指的是中國共產黨？所有中國人？還是尚包括具有中國血統的外省第二代和第三代？

三、1945 年之後，由大陸遷居來台的外省族群，包括芋頭蕃薯 ( 比如我的兒子 ) 及其後代，至少代表全台灣3成以上人民；75 年來，我們為台灣帶來的貢獻，是 「偷走食物」？還是經濟成長、教育普及、社會進步？

杜紫宸盼，任何鼓動仇中、分裂族群的動作，可以休矣！

(旺報 )