台塑集團2020年年終獎金初步結果出爐，每個員工可領3.66個月本薪的年終獎金，雖然是8年以來新低，但是優於原先3.5個月的預期。

台塑集團四大公司的年終獎金計算基準是按照平均每股稅前盈餘（EPS）4.1元就核發4.5個元，EPS每增（減）1元，就是加（減）發0.6個月，上限是7個月本薪、下限是3個月。

台塑集團的財報出爐，去年平均稅前EPS為2.7元，根據公式計算，員工年終獎金為3.66個月本薪，優於原先預期也羨煞不少上班族。

(中時 )