羨慕！台塑集團年終獎金出爐 每人可領3.66個月本薪 18:482021/01/08 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台塑集團總裁王文淵（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台塑集團2020年年終獎金初步結果出爐，每個員工可領3.66個月本薪的年終獎金，雖然是8年以來新低，但是優於原先3.5個月的預期。 台塑集團四大公司的年終獎金計算基準是按照平均每股稅前盈餘（EPS）4.1元就核發4.5個元，EPS每增（減）1元，就是加（減）發0.6個月，上限是7個月本薪、下限是3個月。 台塑集團的財報出爐，去年平均稅前EPS為2.7元，根據公式計算，員工年終獎金為3.66個月本薪，優於原先預期也羨煞不少上班族。 好爽！台塑四寶去年大賺726億 每人年終3.66個月 助緩地方財政 白酒股頻無償輸血 (中時 ) #年終 #獎金 #台塑集團 #6個月 #本薪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》台塑四寶上季獲利出爐 台塑、南亞風光 15:402021/01/08 財經 《熱門族群》台塑四寶去年賺726億 年終拍板3.66個月 16:312021/01/08 財經 阿里傳發債50億美元 考驗市場信心 04:102021/01/07 產業財經 《鋼鐵股》陸寶鋼盤價大漲 中鋼2月拚連8揚 10:512021/01/07 財經 回國人潮攀升 福華飯店集團推「我OK 我來住」安心專案 14:202021/01/08 生活 中彰投區 2021牛轉薪機 系列徵才活動登場 20:212021/01/07 寶島 有錢好過年！今年勞保紓困貸款 今起開辦 13:002021/01/08 財經 《財政》汽、機車汰舊換新減稅 延長5年 12:502021/01/07 財經 國票金出手精準 新總部坐擁增值 04:102021/01/08 財經焦點 中彰投區2021「牛轉薪機」徵才 釋出逾800個工作機會 19:302021/01/07 寶島 店家紙本三倍券兌領已達95％ 期限可到3月底 19:032021/01/07 生活 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 貿易爭端難解 找其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 獨》疫情來亂 華航佛心給每人3萬年終 長榮慘掛0 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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