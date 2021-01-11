高巿府環保局日前查獲印刷廠偷排造成鳳山圳染成紫色。（環保局提供／曹明正高雄傳真）

鳳山溪上游鳳山圳遭查獲有印刷廠未領有排放許可證，逕行將未經處理的製程廢水排放至廠外排水溝，鳳山圳受汙染成紫色，高巿府環保局突襲埋伏查獲，當場勒令封管停排，並依違反《水汙法》，最高可罰2000萬元罰鍰。

為維護鳳山溪水質，環保局成立鳳山溪專案巡查，日前發現上游鳳山圳水色出現異常，鎖定該處印刷廠為可疑對象，立即架設縮時攝影機，掌控排放時間，但因業者狡猾，一再改變排放時間，因此架設多日，卻未能成功查獲。

日前環保局長張瑞琿率隊突擊埋伏，一舉逮獲印刷廠偷排，採證後判定該廠屬《水汙法》列管印刷業，未領有排放許可證，逕行將未經處理的製程廢水排至廠外排水溝，造成鳳山圳染成紫色。水質檢測結果，化學需氧量（COD）高達8520mg／L（放流水標準為30mg／L）、重金屬銅7.02mg／L（放流水標準為3 mg／L），均已超標。

由於該印刷廠未依規定申請廢水排放許可文件，其排放行為已違反《水汙法》第7條、第14條規定，最高可處2000萬元罰鍰，並予以停工處分，因重金屬銅屬有害健康物質，後續將依違反《水汙法》第36條規定移送刑事偵辦。

(中時 )