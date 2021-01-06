雲林縣斗六市民6日在斗六市八德里虎尾溪發現溪水被染成紅色，把照片上傳網路，並說遭汙染的溪流長度至少達4.7公里，雲林縣環保局得知後出動空拍機與人員稽查，表示已掌握汙染工廠為福懋興業股份有限公司，將依違反水汙法處置，重罰2000萬元並勒令停工。

《斗六人社交圈》臉書社團6日有網友PO文「是誰搞的鬼？空氣已經毀了，連水都不放過？線上有沒有記者先生、小姐，可以幫忙查看看嗎？拍攝地點在八德里往長安里虎尾溪橋上」，並附上2張溪水被染紅的照片。

文章上網後引發許多斗六市民關注，有人出動空拍機沿著虎尾溪一路偵查，發現1處疑似偷排廢水的工廠，並估計整個汙染長度至少有4.7公里，直呼工廠明目張膽的排放廢水，簡直不把環保單位放在眼裡。

雲林縣環保局官方臉書則在下午貼文，表示有關民眾通報虎尾溪水汙染情形，目前環保局稽查人員已到場採樣，並立即稽查相關工廠，謝謝民眾協助通報，共同維護環境。

縣環保局晚上8點20分更新稽查結果，指出沿岸空拍、稽巡查後，掌握汙染工廠，目前仍在現場稽查採證中。將依違反水汙法可處新台幣最高2000萬元，並勒令停工。

縣環保局表示，稽查人員進入福懋興業股份有限公司，於放流口、放流池及不明貯槽分別進行採樣，採樣項目為SS、COD、BOD、氨氮及真色色度，現場查核有不明貯槽設施，並有繞流排放廢汙水至放流池情況。

縣環保局指出，此案依水汙法第18條之1處分，又查有不明儲槽，依水汙法第20條貯留設施未依登記事項運作處分，重罰2000萬元並勒令停工。

(中時 )