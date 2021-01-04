新北市「企業托育補助計畫」開跑。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市「企業托育補助計畫」開跑，企業新建哺乳室、托兒設施、或提供友善育兒等措施，連同專業諮詢及人事費用，最高可補助400萬元，今年加碼開放職業工會也能申請；勞工局長陳瑞嘉表示，盼與雇主共同解決員工子女托育問題，打造健全的職場與家庭生活。

陳瑞嘉表示，為鼓勵企業提供托兒服務，新北市訂定補助要點，只要企業設置哺乳室、托嬰中心、幼兒園、社區公共托育家園、兒童課後照顧服務中心等，不論受僱者人數，新北市每年皆聯合勞動部提供補助經費。今年更將補助對象擴及職業工會組織，鼓勵職業工會設立托兒服務機構，協助解決勞工托育子女的迫切需求。

勞工局補充，新北市勞動人口約208萬人，其中具工會會員身分者約43萬人，以職業工會佔多數，共有325家職業工會，然而隸屬職業工會的勞工，多半沒有一定雇主或本身為自營作業者，無法由雇主提供托兒設施，因此今年加碼將職業工會納入「企業托育補助計畫」中，盼推動性別工作平權，最高可領400萬。

勞工局指出，欲申請者只要上勞動部官網「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局，即可提出申請。

(中時 )