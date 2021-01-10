美國川粉6日闖入國會釀出傷亡慘劇，國民黨將此定調為美版「太陽花」，當年帶頭衝入立法院的民進黨副祕書長林飛帆，被問到川粉是不是展現民主？他說，太陽花跟美國這次事件，不能做這樣的類比。對此，國民黨立委李德維譏諷，兩者當然差很多，在他看來一句話就能解答，美國人進去挨子彈，林飛帆出來領九萬，敢問公子有錯嗎？

林飛帆9日接受媒體採訪，被問身為太陽花成員，會認同川粉闖入國會此舉是民主的展現嗎？林說，太陽花運動、香港運動也好，跟美國的事件也好，有怎樣的差別是很清楚的，希望國民黨不要用脈絡化的類比。國民黨在這個時間點消費台灣重要盟友，對外交沒有太大幫助，希望國民黨不要再走極度反美的路線。對美國警察擊斃川粉是否適當？林飛帆則沒有回應。

對此，李德維今（10日）在臉書發文狠酸，「飛帆公子」在採訪中不斷跳針「不當類比」，一說國民黨酸「美版太陽花」，是消費盟友，二是說國民黨酸「太陽花」，是與時代脫節，但是這個類比到底哪裡不當？記者一再追問，公子始終顧左右言他。

李德維譏諷，其實沒這麼難回答吧，「美版太陽花」與「太陽花」當然差很多，一句就能解題：「他進去挨子彈，我出來領九萬」，「敢問公子有錯嗎」？

(中時新聞網)