上海大學特聘教授江時學6日在大陸鷹媒《環球時報》撰文指出，最近一兩年，中國外交部新聞發言人被西方一些政客和媒體扣上了「戰狼」的帽子，中國的外交風格被莫名其妙地貼上了「戰狼外交」的標籤。近日，還有華人學者在海外媒體上撰寫文章批評中國搞「戰狼外交」。這些人和媒體渲染的「戰狼外交」，其實是一個偽命題。

江時學表示，首先，採用哪一種外交風格，取決於一國外交的必要性。顧名思義，「戰狼外交」就是強硬，就是使用有力的外交詞語或外交行為。無論是「戰狼外交」或「綿羊外交」，哪一種外交風格是可取的？國際上並無公認標準。因為外部環境和相互間關係本身都處於不斷變化之中。

江時學認為，其次，外交風格常常是對等的。美國政府不斷挑戰《聯合國憲章》，隨意違反國際關係準則，不時發動侵略戰爭，不遺餘力地動用「全政府」的力量來遏制中國，甚至用謊言和「甩鍋」等方式來汙蔑中國。對於這樣一個超級大國，中國當然要採取強硬回擊，當然要為自己申辯，當然要理直氣壯地維護國家利益和世界的公平正義。

江時學稱，再次，中國並非總是採取所謂的「戰狼外交」。有人說，拜登政府即將走馬上任，中國應該表現出極大的耐心，不要用「戰狼外交」去與新一屆美國政府打交道。其實，在拜登擔任歐馬總統的副手時，中方曾向美方提出過雙方共同構建「新型大國關係」的提議。但美方卻對中方的提議在多大程度聽進去了，且在行動上予以接受了呢？

江時學說，第四，本國民眾是否認可，也應該是判斷一國外交風格是否合情合理的標準。事實表明，中國的外交風格不是破壞世界和平，而是代表了世界上的進步力量，有力地抨擊了美國信奉的霸權主義、霸凌主義和單邊主義。同樣重要的是，中國的外交風格得到了大多數中國民眾的認可。《環球時報》旗下的環球輿情中心以「中國人看世界」為主題展開的民意調查表明，71.2％的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。

江時學強調，第五，作為禮儀之邦，中國始終宣導以和為貴。中國文化傳統的核心是「和合」。中國提出推動構建人類命運共同體，就是為了弘揚「和合」。因此，雖然中國為了捍衛自身利益而敢於同美國抗爭，但中國外交並未放棄「和為貴」這一信念。

(中時 )