據美媒《國會山莊》報導，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的太太蘇珊（Susan Pompeo）已在本月初確診新冠，比國務院在16日宣布蓬佩奧曾因接觸新冠肺炎人士自主隔離的時間還要更早。報導稱，目前蓬佩奧檢測仍為陰性，但國務院不願透露是因為接觸誰而宣布自主隔離。

報導指出，根據蓬佩奧的公開行程顯示，就在他16日宣布自主隔離的前一日舉行了邀請了各國外交官參加宴會，廣邀9百名貴賓，不過當天宴會上出席的人數不到70人，原本要致詞的蓬佩奧也臨時取消行程，由他人代打。

不過正值新冠疫情在美惡化之際，蓬佩奧不顧「避免室內聚會」的防疫建議，也違反了國務院內部「避免參加與職務無重大相關的聚會」的防疫方針，不僅引起外界批評，公衛專家更擔憂導致超級傳播事件。

另外，如同其他川普政府內的高階成員與幕僚，彭佩奧一再無視防疫規範，在出國旅行時仍多次沒戴口罩，例如在上月12日至23日的旅外行程中，被媒體捕捉到他與妻子都未戴上口罩，且在巴黎參加團體聚餐時也未戴上。

雖然在感恩節連假之後，新冠疫情在美加速惡化，至今已造成1800萬人確診、32.7萬人病歿。不過川普與其政府團隊一再舉行大型聚會，白宮在聖誕節前一周也接連舉行室內派對，引起廣泛批評。

(中時新聞網)