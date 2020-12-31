東京都知事小池百合子宣布，自疫情爆發以來，東京每日確診人數首次超過千位。日本放送協會（NHK）則統計，東京實際新染疫者超過一千三百位。

日本首都東京的疫情，目前是一發不可收拾，與新紀錄破千位新確診者這個數字相比，26日則望塵莫及，因當時破記錄時僅949位，。

前些日子，已經有數位日本人被發現感染新變體病毒株，這種新變體最早是在英國和南非所發現。美國公衛權威佛奇教授也認為，新毒株比原始病毒更具傳染力，這讓日本政府對發放新簽證馬上踩煞車，並禁止大部分人士入境日本國土。

自12月中旬以來，東京已將醫療系統的壓力等級，提高到四的最高級。這也是自病毒爆發以來，東京首都圈首次將醫療系統警戒拉到最高。

目前，東京的飯店和酒吧都規定在晚上10點就得關門休息，營業時間縮短避免群聚擴散。統計31日前，東京都共有逾五萬八千位染疫，是全日本最多的一個地區。

(時報資訊)