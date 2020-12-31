台灣已有2例英國變種病毒個案，中央流行疫情指揮中心目前緊急從12月13日起自英國入境，以及最近14天內有英國轉機或是旅遊史者，約200人進行採檢、追蹤，若有確診者，同樣會進行病毒定序比對是否為英國變種病毒。

除了首例英國變種病毒的發燒少年，發言人莊人祥今天表示，近期針對21株個案的病毒定序發現第2例英國變種病毒，為28日新增的案791、20多歲台男，Ct值23，病毒量較高，今年2月至英國就學，於12月22日返國，12月26日發燒、咳嗽、流鼻水，在家中獨自居家檢疫，沒有散播到社區的疑慮。

莊人祥表示，目前會針對12月13日入境後所有來自前一個出發國是英國，或是過去14天有在英國轉機者，都在聯繫、追蹤採檢，仍在居檢中的則是檢疫期滿後採檢，目前正在進行中。目前所知，約有200人左右，若有確診者，就會再做病毒分析，至於案791是12月22日入境，同一班機有多少同行者入境台灣會再調查。

(中時 )