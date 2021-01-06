歐元區經濟在去年底萎縮的幅度高於原先設想，各國第二波的封鎖措施，讓歐洲經濟重要的服務業部門受創。

最新的疫情仍在惡化，德國延長和收緊全國封鎖，英國也進入第三次大封鎖。

歐元區IHS Markit綜合PMI終值在12月上升到49.1，優於11月的45.3，但是也低於初值的49.8。

服務業PMI在12月則為46.4，優於前一個月的41.7，但是遠低於初值的47.3。

IHS Markit首席商業經濟學家Williamson表示，隨著染疫數上升和政府對抗疫情，服務業終值確實比初值要來得低，降速比原先預期的高。但是在疫情情況好轉前，情況可能會更糟，因為該調查資料是在新變種病毒出現以前所進行的。

特別是服務業活動，由於嚴格的社交距離限制，新的一年的前幾個月可能會維持萎縮。

但是隨著疫苗的出現，人們對於新一年感到樂觀，綜合的未來產出指數上升到64.5。為自2018年4月以來最高的讀數。

(時報資訊)