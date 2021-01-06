不少人懷有富翁夢，在英國就有2名幸運女子，睡醒後發現，帳戶突然多了100萬英鎊(約新台幣3800萬元)，半信半疑的的兩人分別打去銀行確認，才得知，原來是她們所購買的債券舉辦了抽獎活動，2人分別幸運獲獎。

根據《鏡報》報導，這2名幸運兒分別來自西蘇格蘭和倫敦，2人素不相識，不過都恰巧購買同款的債券，據了解，該債券公司會固定舉辦抽獎活動。來自西蘇格蘭的女士，購買了2018年5月發行的債券，據報導指出，她共花了5萬英鎊(約新台幣190萬)購買債券，這次中獎是該地區第2個頭獎的中獎者；而來自倫敦的幸運兒則是在2008年時購買，她是該地區第3位獲得最高獎項的人。

據了解，每購買1英鎊的債券就能獲得一組抽獎號碼，這活動自1957年開始，至今已抽出5億多份獎品，總價值超過200億英鎊（約台幣7600億元），而去年共24人獲頭獎100萬英鎊，其中最快的獲獎紀錄，是購買61天就中獎，不過，最久紀錄則是一名來自南蘇格蘭的婦女，她等了近20年才中獎。

報導表示，最高為獎金是100萬英鎊，而最低則是4041英鎊(約台幣15萬)，中獎者可自行決定要將獎金匯到戶頭，或是繼續投資債券，不過不少人購買後忘記可以兌獎，據官方說法現在還有超過總價超過6400萬英鎊(約24億台幣)的獎品尚未被領取。

(中時新聞網)