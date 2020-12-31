新冠疫情期間，往往見到不辭辛勞、臉上印著口罩痕跡，守在防疫前線的護理人員辛苦一面，但偶時也傳出荒腔走板事蹟。據《每日郵報》報導，一名印尼男護士在防疫期間，多次與確診新冠的男病患發生關係，不僅公然在病房廁所內「激戰」，直到病患在推特上公開其激情過程，還包括了另一半的尺寸大小之後，事發曝光才讓該男護理人員停職，兩人都遭警方逮捕。

報導指出，報導指出，這名男護理人員經常與男病患偷偷在廁所內幽會，直到病患將過程公開在推特上才讓事件曝光。該名病患在推特上貼出兩人在通訊軟體WhatsApp上的對話紀錄，其中還包括了另一半的尺寸大小等鹹濕對話細節，連疑似該名護理脫下並丟在一旁的防護衣照片，也上傳到推特上。

對此，印尼護理協會表示，確實在該醫院內發生疑似醫護人員與新冠患者之間的同性性行為，且涉案兩名男子也承認此事。雖然無視防疫規定的護理人員經篩檢後呈陰性，但也遭醫院停職，兩人也因妨礙風化遭警方逮捕。警方指出，若被判有罪，兩人最高可處10年有期徒刑。

(中時新聞網)