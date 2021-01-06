去年受新冠疫情影響，世界經濟都遭波及，但全球股市卻屢寫新高。財訊傳媒董事長謝金河表示，在不斷飆升的疫情下，也創造了金融市場的傳奇，包括全球股市、比特幣狂漲，示警的人也愈來愈多，而且台股萬五行情來得太快，都意味著風險正在上升，他認為，投資人現在應該回頭檢視手上持股是不是超出基本面？如果純粹靠題材炒作，股價最後還是會回歸基本面的。

謝金河今在臉書上發文指出，2020年結束了，全球一整年都籠罩在肺炎疫情下，而且儘管疫苗研發成功，但疫情亳無降溫之勢，全球確診病例朝著一億大關邁進，死亡人數直逼200萬人，確診病例破千萬的有美國、印度；破百萬的也有巴西、俄羅斯等16國，如果拿人口比台灣少的荷蘭確診病例超過84萬人，台灣800多人，正形成強烈對比，這是一場百年世紀災難。

他說，但在不斷飆升的疫情下，卻也創造了金融市場的傳奇，比特幣飆升至35000美元，全球股市不停地奔馳，美國道瓊工業指數最少漲逾7%，Nasdaq漲幅43.64%，費城半導體指數大漲51%，都是史詩級的大漲幅；中國上証上漲13.9%，深圳大漲35.25%也不遑多讓；南韓大漲30.75%，台股上漲22.8%，都是金融海嘯以來難得見到的巨大漲幅。

謝金河並提到，面對股市的奔馳，價值投資大師葛拉漢示警，他說美國股市正逐漸邁向史詩級泡沫的水準，最後一定崩潰；被稱為狼王的投機大師Carl Icahn也説美國股市在瘋狂的走勢後，會以戲劇性的結局告終，這代表股市大漲後，示警的人愈來愈多。

最後，他強調，台股在2021年第二個交易日就見到15000，這個萬五行情來得太快，很多人都覺得不適應，稍有風吹草動，投資人就殺出，成交量也愈來愈大，都意味著風險正在上升，因此，投資人現在應該回頭檢視手上持股是不是超出基本面？如果沒有強大獲利當後盾，或是好的息率，純粹靠題材炒作，像四、五月的生技股狂炒，股價最後還是會回歸基本面的！

(中時新聞網)