中央疫情指揮中心30日證實，搭乘華航倫敦班機返台曾發高燒的少年，體內的病毒株確實為英國變種病毒。指揮中心指揮官陳時中下令，自元旦起將實施非國籍人入境限制，並加強目前居家檢疫規定。有媒體就詢問，「是否當初斷航，就不會讓變種病毒入境？」對此，陳時中表示，雖然該例進不來，但不能保證病毒會再從其他國家進入台灣。

華航英國包機114名旅客有一人在下飛機後出現發高燒症狀，經採檢確診（案792），指揮中心將體內病毒株送基因序列比對後，證實個案為我國首例英國變種冠狀病毒。指揮中心表示，另外還有13株病毒也送案中，待檢驗結果出爐。

對此，媒體提問，日前有專家建議要直接跟英國斷航，「如果當時有斷航，今天有沒有可能就不會有這一例？」陳時中坦承，若當時斷航，這一例就不會進來，「因為就不會有這班機。」但他也說，可是不能保證病毒不會從其他歐洲國家再回來。

陳時中表示，由於病毒會亂竄，若針對單一國家進行斷航，在管理上會有困難，反而應該針對病毒來做防範。「以這一例來說，縱使這一次他不會回來，之後也會從別國進來，因為他是本國人。」

(中時新聞網)