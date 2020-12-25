任期剩下不到一個月的美國總統川普依然動作頻頻，除了否決國防授權法案外，又對國會剛通過的紓困案公開表達異議，要求加發紓困金，眾院已表態不接受川普的修改提議，川普接下來將有3個方案可以選擇，一舉決定紓困案的成敗。

眾院已通知議員下周一召開院會就川普的提議進行表決，但共和黨議員多數反對加碼紓困，所以修改法案的機率不大，即便眾院過關，共和黨占多數的參院也會擋下川普的提案。

若川普不簽字，1.4兆美元的政府支出法案也無法生效，下周一聯邦政府就會出現關門的危機。兩黨高層對情勢發展感到緊張，眾院多數黨領袖霍伊爾(Steny Hoyer)表示，「我們不會放任政府關門，也不會辜負美國同胞。」

接下來球又丟回到川普手上，對於紓困案的處理，川普將有3個方案可以選擇，不僅將決定紓困案的成敗，也將牽動美國政經局勢的發展。

第一個選項是考量同黨議員也不支持他加碼紓困的修改提議，他若執行否決權將法案退回國會後，國會再度表決會推翻否決，川普可能決定在5,500頁包含紓困案的政府支出法案上簽字，讓法案生效。

第二個選項是執行否決權，將法案退回國會，這種情況下又會衍生出兩種可能發展，一個是參眾兩院以3分之2多數推翻總統否決，讓法案自動生效，其二是國會推翻否決案失敗，如此一來等於宣告紓困案胎死腹中。

第三種是川普採取不作為，也就是既不簽字，也不執行否決權，把法案放在口袋中不處理，等拖過10個工作日後，法案自動失效，這種方案是俗稱的「擱置否決」。

相較於華府政壇已處於十萬火急，川普則是一派輕鬆，聖誕夜是在佛羅里達州度假打高爾夫球，川普冬天假期第一天並無公開的行程，但美國有線電視新聞網拍到他在其佛州棕櫚灘高爾夫球場渡假。

(工商 )