秋冬防疫，高雄跨百光年呼籲戴口罩入場。（高巿府提供／曹明正高雄傳真）

高雄2021跨百光年預計有望吸引50萬以上人潮，為讓所有來高雄的民眾安心跨年，主辦的高雄巿政府19日表示，為兼顧防疫與便民，呼籲民眾一定要配戴口罩參加，彼此遵守配合，才能共同維護健康，倒數迎接2021。

跨百光年特別推出獨家設計「高雄一百口罩」，讓防疫也兼顧時尚，即起高雄駁二「高雄一百商品專賣店」每日皆有販售，另於24日起，也可在輕軌C11真愛碼頭站出口小海豚賣店購買，或者從線上通路挑選購買。

高巿府提醒，12月起台灣已啟動「秋冬防疫」，「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場域應佩戴口罩。參加跨百光年，因人潮聚集或要搭捷運等，更須特別留意。

配合系列活動，12月24日起，愛河灣周圍的陸域包括高雄流行音樂中心、苓雅區海邊路上領航及領袖大樓、愛河出海口旁的大元國際大樓及前鎮區新光路The One大樓等，將結合歷史、地景、科技、藝術、創意的時空展演。

(中時 )