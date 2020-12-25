高雄「2021跨百光年」系列活動，自109年12月24日起至110年1月3日將在愛河灣「遍地發光」精彩舉行。今年適逢高雄更名改制100週年，系列活動規模與格局前所未見，共有2＋1多舞台設計（高流舞台、蓬萊舞台、海上舞台）及八大場景等亮點，主辦單位已公布周邊疏運計畫，並鼓勵觀眾搭乘大眾運輸前往。此外，更推出獨家設計的「高雄一百口罩」，在防疫的同時也能擁有時尚，歡迎大家配戴「高雄一百口罩」參加。

12月31日中午12時起，高雄鹽埕、哈瑪星地區啟動交通管制，除當地居民商家外，禁止車輛通行。首要推薦往返「2021跨百光年」會場的方式，為搭乘捷運及輕軌。跨年夜當天，捷運最快2.5分鐘一班，輕軌7.5分鐘一班，等於最快平均每5分鐘就能搭乘。距離舞台最近的站點，有捷運橘線O1西子灣站或O2鹽埕埔站、輕軌C11真愛碼頭站、輕軌C12駁二大義站、輕軌C13駁二蓬萊站，上述站點只要步行5至10分鐘，即可輕鬆抵達高流或蓬萊舞台，免除塞車的煩惱。

高雄市在跨年夜將變身巨大舞台，包含「陸海空」三向度展演，嗨翻到午夜，大眾運輸一族也毋須擔心，高雄捷運、輕軌及市區公車包括12、205、紅3、紅9、168東、168西等6線公車，皆配合活動延後收班，載運旅客至110年1月1日凌晨2時，並視人潮加密班次。

主辦單位提醒，秋冬防疫專案已啟動，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應配戴口罩。跨年夜民眾搭乘大眾運輸如捷運、輕軌、公車，以及參與活動皆應全程配戴口罩，活動現場禁止飲食。

在「高雄跨百」熱潮延燒以及防疫需求下，配戴獨家「高雄一百口罩」來參加跨年，將成為風潮。(圖／高雄市政府提供)

在「高雄跨百」熱潮延燒以及防疫需求下，配戴獨家「高雄一百口罩」來參加跨年，將成為風潮。「高雄一百口罩」現在於駁二「高雄一百商品專賣店」每日皆有販售，12月24日起，更加碼於輕軌C11真愛碼頭站出口小海豚賣店販售。

(高雄市政府廣告)

(中時新聞網)