因應新冠肺炎疫情影響，全台跨年活動陸續宣布調整或取消。交通部觀光局宣布日月潭伊達邵碼頭跨年演唱活動取消，台東三仙台元旦迎曙光活動、谷關梨山跨年晚會及環山部落跨年晚會祖靈祭則改採線上直播，其他活動則照常舉行，但規模將縮小並升級防疫措施。

台東縣政府公布「張惠妹回鄉跨年活動」人數上限，場外以即時線上轉播辦理。觀光局指出，考量跨年活動結束後，外圍人潮可能轉向「三仙台元旦迎曙光」現場活動，東部海岸風管處基於防疫安全宣布取消活動，改採線上直播搭配線上抽獎辦理。

此外，參山風管處舉辦的「2021魅力谷關幸福梨山跨年晚會」及「Sqoyaw環山部落－跨年晚會祖靈祭暨傳統文化及部落市集系列活動」2場次活動，基於防疫安全亦宣布改以線上直播方式辦理。

日月潭風管處為減少大型群聚時間，宣布取消伊達邵碼頭跨年演唱活動，但水社、伊達邵雙煙火經評估能有效分散人潮及風險，而決議照常施放，並強化並落實指揮中心政策，實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩及加強防疫宣導服務等。

阿里山風管處舉辦的「賞太平2020一抹紅霞．迎太平2021雲采飛揚」活動，考量活動參與人數上限為150人且為戶外空間，可落實指揮中心政策保持一定社交距離，並採單一入口管制，控管出入人員並量額溫、要求戴口罩、酒精消毒、採實聯制，強化並落實防疫措施。

觀光局要求相關風管處落實指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公廁消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩，民眾攜帶手機以利接收防疫訊息，並責成各風管處針對轄管場域訂定防疫緊急應變計畫，因應疫情變化滾動檢討。

(時報資訊)