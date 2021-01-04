全台跨年晚會轉播收視率今出爐，今年因疫情影響，不少縣市跨年晚會改為線上轉播，而台北現場跨年的人潮也不如往年，僅約2萬5千人，但相對的，線上轉播也受到歡迎，「台北最High新年城2021跨年晚會」平均收視高居全台之冠。

根據收視數據顯示，公共電視4歲以上平均收視率達1.35，為全台跨年晚會收視冠軍；東森綜合台30至54歲收視率0.93，最高收視點落在台北101煙火施放橋段，收視率達到3.14。

網路直播平台同步live播出的部分，也締造超高觀看成績，包含遠傳friDay影音200萬觀看次數、東森新聞YouTube 165萬觀看次數、北市府YouTube 149萬9,000觀看次數、必應創造YouTube 44萬觀看次數，11個線上轉播平台總計創造逾940萬觀看次數，與去年374萬網路觀看數字相比，成長超過2.5倍。

北市府因應收視習慣轉變，規畫多元電視及網路直播平台，包含東森綜合臺、公共電視、北市府YouTube、台北旅遊網FB等平台，盼透過多元轉播讓全台民眾能同步收看精彩跨年節目。

(中時 )