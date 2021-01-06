台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台北國際體育用品展(TaiSPO)今年3月3日至3月6日將於南港展覽館一館開展，是疫情下海內外首度開辦的自行車及運動健身產業實體展。此次展覽獲產業指標大廠支持，已達千個攤位規模，將成為2021年全台最大的自行車及運動健身展示及體驗場。

台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台北國際體育用品展(TaiSPO)今年3月3日至3月6日將於南港展覽館一館開展，貿協表示，TAIPEI CYCLE Online及TaiSPO Online線上展亦於同日開展，讓國際買主也能於線上體驗觀展。

自行車及體育用品展為突圍疫情所做的虛實整合新嘗試，已獲指標業者強力支持，如成車品牌大廠美利達、巨大、重要組車廠愛地雅、鏈條龍頭桂盟、零組件大廠SRAM及Shimano等知名企業同時參與實體展及線上展。此外，健身器材大廠喬山及岱宇也參加線上展展出，可望於實體展亮相新品。

2021年為台灣的「自行車旅遊年」，因此觀光局也於展覽現場展出，呈現地方及各國家風景區自行車觀光活動，並介紹環島方案。

貿協表示，此次展覽周邊活動，將舉辦全新的「自行車時尚秀」，廣徵國內外單車服飾業者，搭配近年多元的人身與車身商品，結合專業舞台表演，透過時尚表演方式融合呈現，為多年來一直以硬件為主題的台北國際自行車展增添另一個「嬌」點。

(時報資訊)