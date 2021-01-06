全球汽機車零配件與電動車市場看俏，為協助業者跨時空持續掌握車輛產業商機，AMPA系列展主辦單位外貿協會推出「AMPA Online」線上展，訂於4月7日至5月6日登場。

AMPA Online已開放報名參展，1月5日於台北辦理首場說明會，現場反應熱烈，吸引波力集團、健和興、神達、車威視等90家廠商到場聆聽，並獲廠商現場報名。貿協表示，6、7日將分別於台南及台中加碼舉辦說明會。

外貿協會展覽業務處展三組組長蔡英庠表示，「AMPA Online」完整將AMPA複製上雲端，以「智慧展覽科技」、「精準商業媒合」、「便捷互動體驗」三大特色打造線上展銷空間，透過虛擬攤位結合影音功能完整呈現展品，並透過AI演算精準推薦、增加廠商被搜尋到的機會，最後結合數位加值方案，如線上產品發表、訪廠直擊、視訊洽談及展場直擊等，打破國境藩籬，提供買主如親臨展場般體驗、與廠商零距離互動。

「AMPA Online」將於4月7日起分「展前暖身」、「展期互動」、「展後經營」三階段展出，暖身期全面上架參展廠商的產品及影音內容；與實體展同步的互動期，開放買主線上即時互動，協助廠商在展期間將線上流量轉化為實質訂單；實體展結束後，「AMPA Online」將持續提供展示功能，並開放參展廠商追蹤瀏覽數據，協助廠商展後再行銷。長達一個月的線上展出，與實體展相互輝映，提高參展廠商品牌國際曝光量。

(時報資訊)