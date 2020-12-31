國內日前出現首例新冠肺炎英國變種病毒入侵案例，造成桃園市、基隆市等地宣布取消跨年晚會民眾入場，改線上直播，昨晚許多民眾湧入台北市長柯文哲臉書，呼籲北市府跟進，但北市府今決定，照常開放民眾進入跨年晚會，但總量管制人數降為4萬人，遭質疑恐成防疫破口。對此，民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，尊重各地政府決策，呼籲欲參加跨年晚會民眾，務必配合戴口罩、保持適當距離、實名制登錄等措施，落實防疫措施。

配合防疫，桃園市、基隆市、台中市等地昨晚陸續宣布，跨年晚會不開放民眾入場，改為線上直播，外界關注台北市政府是否跟進改為線上直播，柯文哲昨晚在臉書表示，是否取消民眾參加跨年晚會，今天上午10時會對外宣布，不少網友在底下留言，呼籲北市府防疫優先，不要開放民眾入場，但北市府今宣布照常開放，遭質疑「逆時中」。

賴香伶表示，這不是逆不逆時中的問題，各地政府判斷及決策都尊重，雖然台灣發生英國病種病毒確診案例，但個案下飛機後就隔離，當然不希望造成恐慌跟防疫破口發生，提醒要參加跨年的民眾，務必做到實名登記、戴口罩、配合量測體溫等措施。

民眾黨立委高虹安也說，中央有給地方SOP，地方政府有決定權，目前看來，英國病種病毒上未進到社區感染，還在可控制範圍，尊重衛福部長陳實中所提，台灣目前是防疫管控嚴謹國家，且跨年晚會半在空開空氣流通場域，民眾只要配合戴好口罩、實名制登記等措施，風險相對可以降低，相信北市府所有管控可以做到滴水不漏。

對於外界質疑正常開放民眾參加跨年晚會的決策，如果變成防疫破口恐衍生後續政治效應，高虹安認為，政務官或民意代表做決定一定會承受後座力，高虹安引陳時中為例，朝野呼籲停航英國航班，陳時中決定持續開放航班，造成有境外移入變種病毒，這就是必須承受的後座力，當然不希望有類似的後果發生，一旦萬不得已成為防疫破口，相信北市府會負起責任承擔後果。

(中時 )