新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲31日宣布，北市府跨年晚會照常舉辦，但將人流總量管制由8萬人縮減為4萬人。對此，行政院表示，尊重柯市長續辦決定，但一定要做好相關防疫要求，不要造成防疫破口。

行政院長蘇貞昌在行政院會中也表示，昨天我國驗出一例英國變種病毒，指揮中心宣布禁止無居留證的外籍人士入境、暫停轉機，也增加檢疫措施，包含檢疫居所證明、居家檢疫者要一人一戶等規定，請國人提高警覺。

蘇貞昌說，許多地方跨年活動改成線上轉播，再次呼籲國人，如非必要不要參加大型聚會，若要前往也務必要嚴守防疫規定，也請地方政府確實做好各項防疫措施，每一個細節，讓大家可以安心健康迎接新的一年的來到。

至於北市決定續辦，秘書長李孟諺說，因為疫情有相關變化特別是昨天有英國變種病毒，指揮中心也加嚴相關措施，總統府元旦升旗也已經取消民眾進場，改為線上直播，政院盼減少大型群聚，或做好相關防疫措施，政院尊重柯市長，一定要做好防疫要求，不要造成防疫破口。

衛福部次長薛瑞元則表示，對於舉辦大型活動指揮中心就是訂有五個原則，例如居家檢疫、自主健康管理的人、呼吸道發燒的人不能到場，活動場域裡面要提供足夠的手部清潔用品，公共廁所消毒頻率增加，也不能販售飲食，加上民眾要帶手機隨時接受資訊，參與活動時要全程戴口罩，除了補充水分，不能飲食，如果是室內活動則不能販售無座票，要舉辦大型活動就要符合這樣的規範。

(工商 )