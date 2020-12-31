全球新冠肺炎疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心對此加強相關集會活動防疫措施。交通部觀光局表示，轄下風景管理處主辦的迎曙光或跨年音樂會活動暫定照常舉行，但將採規模縮小、升級防疫、滾動檢討應變原則，並實施實聯制等措施。

觀光局表示，今年各風管處主辦的迎曙光或跨年音樂會活動，有三仙台元旦迎曙光、北竿迎晨曦、梅山．瑞峰茶園迎晨曦、日月潭煙火音樂跨年晚會等。經召集各風管處及相關單位研議後，依指揮中心規定尚不需停辦，但要求須擬定活動防疫應變計畫落實執行。

其中，東北角暨宜蘭風管處和福容大飯店福隆店共同主辦的「2021福隆迎曙光活動」，已宣布取消在室內舉辦的迎曙光音樂會，惟福隆景區周邊戶外遊憩設施於元旦連假期間，仍正常開放民眾前往該區域旅遊賞景，故仍須按景點防疫守則落實防疫措施。

而東海岸、阿里山、日月潭風管處主辦的迎曙光及跨年音樂會活動，由於均屬景區內戶外空曠場地，觀光局表示，將採取規模縮小、升級防疫、滾動檢討應變原則暫定照常舉行，並做好防疫工作及應變計畫，若疫情加劇時不排除再縮減活動或停辦，以落實防疫安全。

觀光局要求相關風管處落實指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公廁消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩，民眾攜帶手機以利接收防疫訊息，並責成各風管處針對轄管場域訂定防疫緊急應變計畫，因應疫情變化滾動檢討。

(時報資訊)