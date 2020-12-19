活動備有許多座椅，但是並未用上。（李俊淇攝）

開幕儀式後來賓紛紛離場，雜技藝人表演也未吸引更多的人潮。（李俊淇攝）

新莊區公所結合水利局、宏匯廣場周邊聖誕燈飾，自今（19）天起連續三個周末假期，秏費百萬預算，邀請知名表演團體及社團演出，今天舉辦開幕儀式，但到場的觀眾卻是寥寥無幾，當主持人將來賓叫上台後，台下人數立即少了一半，對此，新莊區公所表示，可能是陰雨天所造成的。

2020 LOVE 匯新莊 耶誕跨年 SHOW 系列活動是以 LOVE 匯童聚週、青春週、夢想週為主題，本周的「童聚週」邀請雜技藝人 Steven 、盛保羅魔幻劇團、頭前國中「有三間熱舞社」及公益團體「玩風樂團」和YOYO 家族草莓姐姐 。

而下周「青春週」則由新莊區6所國、高中和國小社團進行演出；第三周則由新莊高中、輔大、台藝大、玩風樂團、及歐陽慧珍舞蹈團等演出，6日活動經費共編列近百萬。

水利局在本月初特別邀請新莊區公所、宏匯新北股份有限公司曾攜手合作，將中港河廊耶誕氛圍營造的更繽紛濃郁，宏匯廣場隨後也在5日舉行耶誕繽紛樂活動，都吸引不少民眾前往參加，伴隨的聖誕節氣氛的接近，但此次開幕儀式及活動演出，民眾卻感覺興趣缺缺。

新莊區公所表示，此次系列活動編列百萬預算，事前已有透用網路宣傳，另也請里長幫忙協助，但由於天氣過於陰冷，導致前來的觀眾不如預期，等下周到天氣放晴，人潮應該會逐漸增加。

(中時 )