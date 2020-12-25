台北101「讓愛點亮夜空．LOVE @ 101」民眾願望點燈募集活動，共累積近2000則留言，於24、25日晚間19時起至22時在59F&60F顯示屏點亮台北的夜空。這次，台北101觀察到3大趣味現象，發現「黃氏」最愛許願；「愛」、「台灣」上榜最多次；最愛許願時刻是「上班時間」，可見活動受到上班族歡迎。

根據統計，在留言中有120位姓「黃」，其次有91位姓「林」；關於「愛」被提及250次，「台灣」被提及139次；也看到在上班時段留言者占多數，不少人對2020年抱著「慢走不送」的心情，還有網友希望能趕快飛出國玩，最想去的國家是「日本」。

為了對社會帶來正面影響力，台北101選擇的留言包括「台灣加油」、「世界一切平安」、「全家人平安健康」、「疾病退散幸福來」等文字作為點燈內容，為全台加油打氣，期許2021年會更好。

此外，自24日耶誕夜起至31跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的浪漫粉紅色，並且自晚間18時起至22時，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀，帶來幸福浪漫的光影藝術饗宴。

(中時 )