北市府文化局一名38歲孫姓編篡，竟在21日上午搭乘國光客運桃園往台北時，趁隔壁女乘客熟睡，伸出狼爪偷摸對方大腿，女乘客驚醒告知劉姓司機，孫見狀況不對到台北後急著想下車，最後被司機攔下，報警將他逮捕。

孫男當天上午8點多，搭程國光客運1816A路線往台北上班，但在路程中，發現隔壁女乘客熟睡，竟然色膽包天的伸出手，偷摸對方大腿，因動作太大驚醒被害人才被發現，被害女子不甘受辱，在車下交流道，開至北市涼州街、重慶北路口時，向劉姓司機告知此時，孫見女方跑去找司機，才發現大事不妙，想立刻下車逃跑。

劉姓司機驚覺孫姓犯嫌想逃跑，立刻報警，並跑下車攔住孫男，協助被害女乘客一同等待警方到場後，將孫男帶回警局偵訊，孫男面對警方訊問，竟還辯稱因為沒交過女朋友，才一時衝動伸手觸摸，在訊後遭警方依性騷擾防制法送辦。

對此，文化局回應，有關報載本局所屬單位同仁在外行為不檢一事，已由所屬單位洽受理分局取得相關資料，已依據性騷擾防治法洽聘性平專家組成調查小組，如經調查確有相關情事，將依據調查小組意見，依相關法規進行處置。

(中時 )