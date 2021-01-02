曾擔任國片《江湖》監製，對外自稱在演藝圈關係良好、黑白兩道都吃得開的演員黃少華，多次打著竹聯幫精神領袖「白狼」張安樂妻舅名義招搖撞騙，還在2019年開設經紀公司，仲介2名未成年少女脫衣陪酒，去年12月16日，遭高雄地院依違反兒少性剝削條例判刑4年10月，併科10萬元罰金，又讓他的刑案紀錄記上一筆。

根據判決書記載，黃少華為駿興經紀公司之負責人，在2O19年1月雇用兩名男子負責物色未滿18歲之少女到經紀公司上班，並輪流擔任司機，在透過黃的指示下，載送少女至各應召站與男客性交易性交易。

法院調查，A少女表示，黃少華戊是公司的老闆，應外兩名男子都是聽黃的命令。黃知道我17歲未滿18歲，他說我還沒滿18歲，不能去酒店，所以叫我先做摸摸茶。B少女則證稱：我有跟黃說我17歲，他跟我說工作內容就是給男客摸身體。我每次去工作都是黃指派，每1 檯給黃抽200 元，我有親身拿給他等語。

而經紀公司兩名員工也表示，A女、B女都是黃派去做援交。兩人未成年的事，都有告知黃，因為是黃叫我找人來上班。

據了解，黃少華曾是演藝人員，但是卻有多項刑案紀錄，在2018年，黃少華一度想洗心革面，籌拍攝國片《江湖》，當時身為戲劇監製的黃少華，還在戲中尬上一腳，飾演偵查隊長，他帶著便衣刑警，衝進KTV抓人，銳利的眼神以及霸氣的動作，將刑警隊長的身分詮釋得相當精闢。

未料2019年，黃少華還與人合夥成立「野菜盒子」應召站，私下專找未成年少女媒介賣淫，又被警方查獲，移送法辦，雖然黃紹華矢口否認少女為未成年，但高雄地院審理審理，依照少女指證已及員工證詞，定他的說法不足採信，因此依圖利媒介使少年為有對價之性交罪判他徒刑4年10月，併科10萬元罰金，可上訴。

(中時新聞網)