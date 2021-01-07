台北市一名陳姓男子，在臉書認識14歲國二小女友並發生關係後，不斷向女友洗腦小事想享受「多P群交」快感，慫恿她參加換妻俱樂部，無知的小女友為滿足男友的愛而答應她的請求，多次參加玩起1女戰多男的性愛趴，未料實際上男友卻刊登「換妻廣告」私下招攬多P應召，其中2次陳男還加入戰局，少女傻傻的被當成搖錢樹參與性愛趴9次，直到被警方查獲，並告知少女被男友利用後，少女當場崩潰對陳男提出告訴。

根據判決書記載，陳男以前擔任酒店經紀，於民國105年11月間透過臉書認識當時14歲少女，二人進而交往而成為男女朋友。陳男並帶少女到賓館發生過5次性關係。

但雙方交往一段時日後，陳男見少女對她愛得死去活來又信任，佯稱想嘗試多人性愛群交，少女為愛配合陳男要求，於是陳男在臉書上以「陳騎侶」之名義架設個人頁面，張貼內容文含「徵單男」、「多P」、「聯誼」、「今晚女友受不了了啦，剛回國想被滿足」、「單男須酌收費用」等應召訊息。

根據少女證詞，陳男除了找人和她進行多P外，有時候也會找單人和她床戰。但陳都對她說，找來的都是他的朋友，前後大約半久，陳男都會打電話告訴她房號，由她直接去房間，有時候1個，有時候2個，最多一次4個男生。

少女也說，一開始原本只是要和男友嘗試多P，當時只想說他要嘗試的話，可以試1、2次，但他還是繼續約，都是因為愛他才配合；我與男生在做時，男友曾在場3次，其中2次都有已起加入。

警方經過網路巡察發現有人招貼「多P群交」訊息，佯裝是男客向陳男預約後，到了賓館才’當場逮捕少女，並循線逮捕陳男。當警方聽完少女陳述後，才告知陳男是利用她當成應召女在收錢，原本少女還不相信，但警方攤出證據，少女得知真相後當場崩潰，立刻對陳男提告。

台北地院審理後，認定陳男與少女發生5次性行為，依與未滿16歲少女性交罪，判陳男10月徒刑，不得易科罰金。陳男在網路張貼應召訊息與仲介少女與他人發生性行為，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判他4年。

(中時新聞網)