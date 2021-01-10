嘉義一名17歲少女日前與媽媽、媽媽男友出遊，媽媽晚上在旅館喝醉睡著，她在幫忙清理衣物時，遭到媽媽男友從背後襲胸性騷擾；她事後向媽媽哭訴，對方竟沒有太大反應，才發現媽媽與男友訊息中說「我那天故意喝醉給你機會」，媽媽事後坦承很愛男友，希望她也當其女友，法院最終判該男10個月徒刑。

該女兒在判決書中指控，媽媽的男友在107年8月帶母女倆出去玩，晚上時媽媽喝醉了，她在旅館內清理媽媽的衣物時，媽媽的男友突然上前摸她胸部，甚至嘗試解開內衣，她發現對方身上僅剩下內褲、企圖性騷擾，媽媽因為喝醉倒在床上，她只好衝出房間，打電話求助朋友。

事後該女兒返回家中告知媽媽，沒想到媽媽沒有驚訝的反應，她還發現媽媽與男友的手機訊息提到「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑」，她崩潰質問媽媽，竟得到回覆「我很愛男友，所以只能答應，他（男友）要求你當女友。」她最後在外婆、姑姑下陪同下報警提告。

該男事後謊稱遭少女陷害，但法院認為，該女兒並無動機，且她在法庭上痛哭，顯見其崩潰情緒；此外，該女的母親曾經出家，因為深愛男友而還俗，可知應有有袒護之情，而該男做出撫摸胸部、下體磨蹭屁股行徑屬實，最後判有期徒刑10月。可上訴。

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(中時新聞網)