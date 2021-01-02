有些女生個性活潑，身邊總是擁有許多朋友，而且不管同性還是異性，甚至給人一種「她這麼開朗，應該有男朋友了」的感覺，但實際上其中有些女生，雖然善於交際，但卻不會談戀愛，甚至母胎單身好幾年，而近日《靈匣網》分享5個看似手腕高超，但實際上卻不會談戀愛的生肖女。

1.生肖羊

屬羊的女生平時與人相處豪爽，能夠暢談任何話題，個性也較不修邊幅，不過一旦陷入愛情中，她們就會完全變了一個樣，原本平靜的生活，彷彿出現了漣漪，讓她一時不知如何是好，在另一半面前，反而會變成傻妹，與朋友相處時的魅力和魄力全蕩然無存。

2.生肖鼠

屬鼠的女生適應力強，而且非常機智聰慧，到哪都受人歡迎，靠著敏銳的頭腦及判斷力，經常能得到她們想要的東西，在事業上也頗有成就，但陷入愛情以後，她們原本的高智商，反而會降為零，而且容易失去自我，甚至會追求不切實際的浪漫生活，不僅不太會談戀愛，甚至只會一味的付出，就算感情不被看好，她們也不在乎。

3.生肖虎女

屬虎的女生做事乾淨俐落又獨立，生活中能言善辯、善於社交，但卻偏偏不會談戀愛，不太懂得表達自己的感情，就算有喜歡的對象，也不知道該如何與對方相處，儘管外表看似很堅強的她們，內心其實也很渴望被寵愛，但遇到喜歡的人時，她們又會將自己偽裝起來，假裝不需要對方的愛護。

4.生肖蛇女

屬蛇的女生足智多謀，總是走在時尚的尖端，好強的她們絕不服輸，平常擅長社交，且人際關係特別好，能與男女打成一片，職場上能力也非常強，但在戀愛方面，卻是一名菜鳥，單獨與喜歡的異性相處時，總是讓她們覺得奇怪，不知道該如何拿捏分寸，即使非常喜歡對方，也不知道該用怎樣的方式去表達。

5.生肖兔女

屬兔的女生心思細膩，經常將身旁的朋友照顧的很好，因此受到眾人喜愛，非常善於交際，生活中較顧慮外在形象，因此都會保持端莊舉止，就算遇到事情了，她們也會用優雅的方式處理，雖然她們很愛交際，但在談戀愛上卻完全不行，不僅不知道該如何與男生相處，就算有喜歡的對象，也不會用言語或行動表達，一不小心就會錯失良緣。

(中時新聞網)