有些生肖男天生財運普通，但在妻子的幫助下，事業反而越做越好，因此只要他們越愛另一半，把對方照顧好，財運就會跟著增加，不只生活過得更好，家庭也過得溫馨又和諧，近日《靈匣》分享4個不疼妻子會漏財，越愛老婆越有錢的生肖男。

第四名、生肖豬

屬豬的男性個性溫和且憨厚，也較為感性，經常靠直覺做事，因此在事業上成績並不突出，假若未來能娶到好妻子，他會在另一半的鼓勵下成長，而運勢也會跟著逆轉，生肖豬是五行屬於水，水等於財，再加上另一半(女生為水)就能兩水生財，錢財也會逐漸增加，因此絕對要好好疼老婆。

第三名、生肖牛

屬牛的男性敦厚踏實，做事較不懂得變通，因此年輕時在職場上容易吃虧，婚後則能靠老婆截長補短，成家立業使他們更成熟，再加上妻子旺夫的幫助下，讓他們的運勢翻身，老婆不只會將家裡打理好，甚至還能幫丈夫帶來財運，因此生肖牛男若未好好照顧另一半，小心可能會漏財喔！

第二名、生肖猴

屬猴的男性心思細膩，行事也很聰明，雖然婚前的事業狀況，看似擁有大好的前景，但由於命理中缺水，所以性格上少了點包容力，脾氣也較浮躁，需要好妻子(女生為水)來加強運勢，過去遇到的困難，在結婚後都能迎刃而解，再加上老婆的旺夫運，財運就會越來越好。

第一名、生肖狗

屬狗的男性一生賺錢較辛苦，相較於他人，要付出更多的時間與努力，再加上生肖狗的五行屬戌土，也就是乾土，因此需要妻子緩和，才能幫助他們轉運，若是與老婆的感情越好、越疼愛老婆，運勢就會跟著變好，不只家庭圓滿且事業得意。

(中時新聞網)