台塑企業舉辦全國新農業行銷競賽，頭份市興華高中商業經營科學生組隊參賽，擊敗多所傳統知名商校，一舉奪下加工組冠軍、優勝及行銷組優勝，讓參賽學生備感成就，同學實際體會如何追取課堂外學問，再結合課堂所學，透過努力創新及試驗，拿到好成績。
這項競賽是由台塑集團所出資籌辦，主要是為獎勵雲林、彰化兩縣的小農，以無毒有機方式栽種出各種農產品，再由全國各高職學生組隊，分成加工組及行銷組，將小農生產的農產品加工製成各種食品，再由學生運用創意行銷產品，讓產學能夠結合，讓學生藉此了解生產、加工及行銷的實際運作，並增加小農營收，增進無毒農業的擴展。
頭份市興華高中附設高職部，目前僅設有商業經營科及資訊科各一班，參賽是由商業經營科學生組成5隊報名，並由導師簡曉芸指導，分別選擇黑豆、蒜頭、地瓜及火龍果等農產，結果一舉擊敗多所傳統知名商校，其中3組初試啼聲就拿下加工組冠軍，以及加工組、行銷組的優勝等佳績，消息傳回學校，讓全校師生與有榮焉。
其中拿下加工組冠軍的隊伍，是由6個大男孩所組成，他們選擇以地瓜作餡的黃金酥參賽，6人全都沒有烘培相關經驗，完全是跟著家長學習如何製作黃金酥後，自行研發製程及食材處理等問題，首批產品以失敗收場，經過改良更換製作方式，才獲得最佳口感的黃金酥，經向學校師生推銷試吃獲得好評後，才勇敢推去參賽，結果一砲而紅，當得知獲得冠軍時，6個男孩高興得不得了，對自己能力多所肯定。
拿下加工組優勝的另一組選手，是選擇以黑豆作為材料，同學們選擇加工產品時，是在逛大賣場時，見到場內販賣牛軋餅，同學因知黑豆原就是頭份重要農特產品，大家商量可否將黑豆替代堅果來製成牛軋餅，經將黑豆磨成粉後加入牛軋餅，經由師生試吃可行，才創造出特殊的黑豆牛軋餅，獲得優勝成績。
另一個獲得行銷組優勝隊伍，是選擇蒜頭為行銷產品，同學曾親自前往雲林產地了解蒜頭產銷情況，後來卻遇到蒜頭價格飆漲，當同學批回蒜頭推銷時，蒜頭一斤價格高達200元，一度讓同學賣不出去，學生利用各種機會推銷，還自製行銷標語「東蒜蒜你狠」才順利銷完全部蒜頭，獲利達2成，加上完整的行銷計畫，讓他們拿下優勝佳績。
(中時 )
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