頭份市興華高中商業經營科學生參加全國新農行銷競賽，以黃金酥獲得加工組冠軍。（謝明俊攝）

頭份市興華高中商業經營科學生參加全國新農行銷競賽，以黑豆牛軋餅獲得加工組優勝。（謝明俊攝）

頭份市興華高中商業經營科學生參加全國新農行銷競賽，以蒜頭行銷獲得行銷組優勝。（謝明俊攝）

台塑企業舉辦全國新農業行銷競賽，頭份市興華高中商業經營科學生組隊參賽，擊敗多所傳統知名商校，一舉奪下加工組冠軍、優勝及行銷組優勝，讓參賽學生備感成就，同學實際體會如何追取課堂外學問，再結合課堂所學，透過努力創新及試驗，拿到好成績。

這項競賽是由台塑集團所出資籌辦，主要是為獎勵雲林、彰化兩縣的小農，以無毒有機方式栽種出各種農產品，再由全國各高職學生組隊，分成加工組及行銷組，將小農生產的農產品加工製成各種食品，再由學生運用創意行銷產品，讓產學能夠結合，讓學生藉此了解生產、加工及行銷的實際運作，並增加小農營收，增進無毒農業的擴展。

頭份市興華高中附設高職部，目前僅設有商業經營科及資訊科各一班，參賽是由商業經營科學生組成5隊報名，並由導師簡曉芸指導，分別選擇黑豆、蒜頭、地瓜及火龍果等農產，結果一舉擊敗多所傳統知名商校，其中3組初試啼聲就拿下加工組冠軍，以及加工組、行銷組的優勝等佳績，消息傳回學校，讓全校師生與有榮焉。

其中拿下加工組冠軍的隊伍，是由6個大男孩所組成，他們選擇以地瓜作餡的黃金酥參賽，6人全都沒有烘培相關經驗，完全是跟著家長學習如何製作黃金酥後，自行研發製程及食材處理等問題，首批產品以失敗收場，經過改良更換製作方式，才獲得最佳口感的黃金酥，經向學校師生推銷試吃獲得好評後，才勇敢推去參賽，結果一砲而紅，當得知獲得冠軍時，6個男孩高興得不得了，對自己能力多所肯定。

拿下加工組優勝的另一組選手，是選擇以黑豆作為材料，同學們選擇加工產品時，是在逛大賣場時，見到場內販賣牛軋餅，同學因知黑豆原就是頭份重要農特產品，大家商量可否將黑豆替代堅果來製成牛軋餅，經將黑豆磨成粉後加入牛軋餅，經由師生試吃可行，才創造出特殊的黑豆牛軋餅，獲得優勝成績。

另一個獲得行銷組優勝隊伍，是選擇蒜頭為行銷產品，同學曾親自前往雲林產地了解蒜頭產銷情況，後來卻遇到蒜頭價格飆漲，當同學批回蒜頭推銷時，蒜頭一斤價格高達200元，一度讓同學賣不出去，學生利用各種機會推銷，還自製行銷標語「東蒜蒜你狠」才順利銷完全部蒜頭，獲利達2成，加上完整的行銷計畫，讓他們拿下優勝佳績。

頭份市興華高中商業經營科同學勇奪新農行銷競賽加工組冠軍

頭份市興華高中商經科同學以蒜頭行銷拿下新農行銷競賽行銷組優勝

頭份市興華高中商經科學生以黑豆牛扎餅拿下新農競賽加工組優勝。

(中時 )