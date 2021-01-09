國民黨彰化縣黨部9日上午9時，在彰化市民權市場舉辦雙公投全國連署彰化場的活動，王縣長惠美、黨部主委張錦昆主委、彰化縣議會國民黨書記劉淑芳等多位黨籍民代和幹部、志工與民眾都參加。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣黨部9日上午9時，在彰化市民權市場舉辦雙公投全國連署彰化場的活動，王縣長惠美、黨部主委張錦昆主委、彰化縣議會國民黨書記劉淑芳等多位黨籍民代和幹部、志工與民眾都參加。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣黨部9日上午9時，在彰化市民權市場、上午10點30分在員林市華成市場，舉辦雙公投全國連署彰化場的活動，王惠美縣長、黨部主委張錦昆、彰化縣議會國民黨書記劉淑芳等多位黨籍民代和幹部、志工與自發性民眾，一起高舉標語，呼籲加入成為友善連署點，彰化縣在8分局區共設置10個連署站，希望全力衝高連署數，讓執政者看到拒絕萊豬的強大民意！

張錦昆表示，這次目標是在彰化縣內遍地開花，衝高連署人數，畢竟彰化縣內小吃非常多與美味，開放萊豬進口且配套措施亂無章法，一國多制，民眾根本無從了解與辨別，造成人心惶惶，進而對產業造成相當大的衝擊。7成民意反對萊豬進口，站出來吧！沉默不是金，健康無價。

彰化縣長王惠美表示，這波元旦開始進口的萊豬，讓大家緊張，政府有政府的主意，民眾也有民眾的方法，公投就是一項，中央政府表示各縣市地方食安自治法違憲，真是滑天下之大稽，為達目的，連國民健康都可以不顧。縣府嚴格禁止萊豬進到學校、社區關懷據點，也會不斷進行稽查，並啟動窩裡反條款，確保鄉親的健康，不用萊豬的商家，也可向彰化縣政府申請相關標章，彰化是養豬大縣，也有彰化健康豬的標章，呼籲站出來，來聯署，讓政府知道大家對萊豬的反對。

議員劉淑芳表示，彰化縣議會在2016年就通過時安法，要求瘦肉精零檢出，縣長用心督促縣府團隊，落實到地方去了解，是否有用到萊豬，這次反萊豬所有工作都沒和地方溝通，這是什麼政府？要捍衛豬農權益，和全力反萊豬、要公投、顧健康。國民黨彰化縣黨部估計，彰化縣今日的連署份數接近3000份。

(中時 )