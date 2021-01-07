14歲少女被男友當成賺錢工具，卻渾然不知，住在台北市一名陳姓男子，透過臉書認識14歲少女，沒多久兩人開始交往，發生關係約5次後，陳男提議玩「多人運動」，由於少女信任陳男，因此答應多P，結果陳男私下偷偷收錢，直到警方上門，少女才知道被男友利用。

根據判決書，2016年11月陳男利用臉書認識國中二年級少女，並於同年同月28日開始交往，兩人在旅館發生5次性行為後，陳男認為女友對自己動真情，且信任程度夠高，因此在網路上徵友，尋找可以「多人運動」的男伴，讓女友在不知情下接客，陳男則私下爽收錢。

半年多來，少女共參與9次多P，其中「恩客」包括現役軍人楊男，甚至提供毒品助興，而陳男也會全程拍照，事後給好友欣賞，直到某天陳男像平常一樣接客，結果恩客是警察偽裝，立即將陳男逮捕，這時少女才知道，原來自己被男友當成賺錢工具，頓時相當崩潰。

少女開庭時表示，是陳男提議多人運動，當時因為自己很愛男友，想說可以試試，但之後陳男卻不斷找人多P，至於陳男收錢、偷拍等行為，少女一直被蒙在鼓裡，且少女升高中之前，與陳男共發生36次性關係。

法官審理此案，陳男與少女交往並發生關係期間，依14歲以上，未滿16歲之女子為性交罪，判刑10月，不得易科罰金，但得易服社會勞動；至於收錢性交易，則依圖利媒介而使少年為有對價之性交行為罪，判陳男4年徒刑。

(中時新聞網)