法務部調查局現任副局長萬家佛及林玲蘭16日屆退，接任人選名單已經出爐，由台北市調處長劉復興接任國安副局長，主任祕書黃義村接任刑偵副局長，主祕一職則由資通安全處長吳富梅升任，法務部長蔡清祥已核定名單，將在人事作業特殊查核完成後公布。

據悉，調查局2位副局長分別負責國安及刑事偵查業務，現任副局長由萬家佛負責國安，林玲蘭負責刑偵，未來劉復興將接國安業務，黃義村則負責刑偵業務，資通安全處長吳富梅在查緝假消息表現優異，接任主祕後仍負責資安業務。

劉復興是展抱20期結業，曾任台北市調查處長、北機站主任、台中市調查處副處長、廉政處長、桃園市調查處長。北機站主任的任內曾偵辦高院前法官蔡光治等貪瀆案、前消防署長黃季敏貪污案。

黃義村則是調查班22期結業，現任主任秘書，曾任台北市調查處機動站主任、彰化縣調查站主任、洗錢防制處副處長、桃園市調查處長、廉政處長。北市處機動站主任的任內偵辦碩天炒股案、雙北電玩弊案等。

(中時 )