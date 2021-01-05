1950年代美軍為協防台灣，當年於台中市轄內建築有大雅區、西區台銀美軍宿舍及清水區大楊油庫等；市議員楊典忠5日為歷史請命，建議市府著手美國在台中史蹟調查研究，並配合地方文史團體規畫「跟著油管去旅行」深度旅遊路線。文化局長張大春說，市府樂見其成，將出版專書介紹為歷史留下見證。

楊典忠說，當年美軍與台灣進行外交締約與軍事協防，在台中市的建築遍及各區，有美軍招待所、高美油堤、高北加壓站、客庄坑口公輸油管、海風南清宮輸油管及大楊油庫等，深具特殊性與稀有性，兼具時代意義與文化景觀的意涵。

楊典忠指出，地方文史團體積極將美軍在台中市29區建築物，及當年協防的軍事設施等相關油管、油庫相連結，推出「跟著油管去旅行」；建議市府規畫美國在台中史蹟調查研究，並進行文化資產審議提列文資保存，為台中市「文化城」的發展留下歷史軌跡。

張大春說，文化局將著手美國在台中史蹟調查研究外，並進行文化資產審議等，並配合清水區公所規劃「跟著油管去旅行」，從大甲溪出海口的美軍油管到鰲峰山上的大楊油庫；將沿線高美油堤、高北加壓站、客庄坑口公及海風南清宮輸油管等，結合地方輕旅行規劃深度旅遊路線。

張大春強調，凡走過必留下痕跡！美軍在台協防期間，大雅區及西區台銀還有美軍宿舍、聯勤招待所等，今年度文化局將出版專書來介紹；將當年美軍在台中市的生活軌跡、信仰、軍事、補給等，留下完整的記錄更為歷史留下見證。

(中時 )